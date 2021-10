Inserita in Tempo libero il 24/10/2021 da Direttore Spettacolo di Cabaret con i Barlafus il prossimo 5 dicembre Il prossimo 4 dicembre nell´ambito del progetto "insieme per Carugate" oltre alla pranzo sociale organizzato dalla presidenza di dell´associazione Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Carugate presieduta da Leonardo Aurelio, che si terrà presso la trattoria da Peppino, in Carugate, nel pomeriggio si terrà uno spettacolo di Cabaret per tutti gli interessati.



Oltre allo spettacolo di cabaret, per coloro che vorranno partecipare, si terrà un al dibattito sugli obiettivi dell´agenda 2030, e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro con riferimento anche alla prevenzione della pandemia .



Lo spettacolo di cabaret è stato organizzato con i barlafus. L´ingresso è gratuito. Lo spettacolo rientra tra le attività inserite nel progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia ed è rivolto a tutti coloro che in qualche modo vogliono essere attori di questo grande processo di cambiamento culturale e sociale che in corso.