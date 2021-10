Inserita in Politica il 23/10/2021 da Direttore Domenica al Palazzo Sales un convegno su Sebastiano Bonfiglio Domani, domenica 24 ottobre, con inizio alle ore 10.00, nella sala convegni del Palazzo Sales di Erice, si terrà il secondo convegno dal titolo “Sebastiano Bonfiglio: eroe del socialismo”. L’evento è organizzato dal comitato promotore Sebastiano Bonfiglio col patrocinio del Comune di Erice che ha messo a disposizione i locali.



«Abbiamo dato seguito alla richiesta del comitato organizzatore perché contribuisce a dare lustro a Sebastiano Bonfiglio e alla sua storia – commenta la sindaca Daniela Toscano -. Sebastiano Bonfiglio costituisce un esempio illuminato per tutti i cittadini e per tutti quelli che amministrano la cosa pubblica. A quasi 100 anni dalla sua barbara uccisione ricorderemo la sua esperienza di sindaco, intensa, ricca di valori e passione, ma soprattutto di coraggio. Quel coraggio che lo portò non soltanto a promuovere e difendere la popolazione contadina ed artigiana, ma anche a denunciare apertamente la mafia, combattendola. La sua esperienza amministrativa rappresentò e rappresenta un momento di grande rottura amministrativa, portandolo addirittura a sacrificare la propria vita per i suoi ideali di legalità e di costruzione di una società diversa e migliore, lontana dalle logiche mafiose. Non sarà dunque il tempo ad offuscare il ricordo di Sebastiano Bonfiglio ed il suo impegno sociale che ci spinge a rigettare, in maniera sempre più forte, il sistema di potere criminale mafioso».



L’evento prevede, dopo i saluti istituzionali della sindaca Daniela Toscano e del presidente del comitato organizzatore, Giuseppe Coppola, la relazione dell’avvocato Nino Marino dal titolo “Sebastiano Bonfiglio: eroe del socialismo. Dall’8 maggio 1921 al 10 giugno 1922”. Conclusioni a cura dell’On. Ugo Intini.