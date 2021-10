Inserita in Tempo libero il 22/10/2021 da Direttore Corso sulla sicurezza sul posto di lavoro organizzato da ANAS L´anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) regionale Lombardia, come è noto, ha organizzato corsi di formazione sulla sicurezza del posto di lavoro rivolte alle associazioni affiliate. Ai partecipanti che hanno superato la prova finale del corso, il 18 ottobre la Presidenza Regionale ha proceduto alla consegna degli attesti.





Per l´occasione la Presidenza Regionale nel ringraziare le associazioni affiliate che hanno partecipato al corso di formazione sulla sicurezza del posto di lavoro ha precisato che la rete anas ha messo la formazione degli operatori ed in particolare quella sulla sicurezza sul posto di lavoro al primo posto.

La cultura deve occupare il primo posto in tutti gli ambiti e soprattutto in questo momento che si è in una fase di grande rivoluzione del mondo economico e sociale.

L´importanza della cultura e della formazione era stata gia trattata da Aristotele, il quale ha sostenuto che la cultura vale di piu e, l´anas aggiunge che la prevenzione degli infortuni sul posto di lavoro passa prima di tutto attraverso la formazione dei dipendenti e la cultura del lavoro.

Oggi il lavoratore non puo essere visto e trattato come nel 700, parlare di operai nell´era dell´informatizzazione è anacronistico, oggi il lavoratore è colui che ha competenze e professionalità che insieme all´imprenditore partecipano e sono attori della costruzione di una nuova società.

Serve fare un passo in avanti, il lavoratore non come macchina o come "ingranaggio" di un sistema ma, un lavoratore che svolge il suo compito con consapevolezza di fare parte ed essere attore di un grande progetto che passa prima di tutto attraverso la cultura, ricchezza vera di una società. La cultura è consapevolezza è patrimonio dei valori è conseguentemente migliorare la qualità della vita dell´uomo. La cultura è prevenire non curare.