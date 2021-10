Inserita in Politica il 20/10/2021 da Direttore Corso gratuito di BSLD organizzato da ANAS Lombardia a Milano In data odierna si è svolto l´incontro tra la presidenza dell´ Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Lombardia ed i responsabili dell´AREU. Lo scopo dell´incontro è stato quello di illustrare la realta della rete associativa, di concordare modalità organizzative, programmi e formazione per i volontari della rete ANAS. In particolare, il presidente della rete ANAS, ha illustrato la consistenza della rete sia in Lombardia che in tutta Italia, le attività che svolge sul territorio ed i riconoscimenti ottenuti alla data odierna. Ad accompagnare il presidente regionale il responsabile nazionale della sanita e 118 dott. Flavio Ronzi il quale ha sottolineato l´importanza delle attività svolte dalle ODV e le cooperative nel settore della sanità ed in particolare, ha evidenziato, ringraziando i responsabile dell´AREU, sia per la convocazione della rete ANAS che per il grande lavoro che AREU sta svolgendo in questo momento particolare. La riunione ha avuto come significato quello di avviare una proficua e costruttiva collaborazione nell´interesse dell´utente.



L´incontro, che si è svolto presso gli uffici dell´AREU ha evidenziato l´importanza della formazione in generale ed in particolare quella relativa ai soccorritori, barellisti ed al personale delle ambulanze in generale.



La Presidenza ANAS ha evidenziato l´importanza di un corso di BSLD, ed a tal fine si è concordato di organizzare una serie di corsi di formazione così come previsto dalla normativa regionale