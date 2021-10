Inserita in Sport il 18/10/2021 da Patrizia Carcagno La Sigel Marsala dopo due turni viaggia a punteggio pieno in A2 In una gara sentita alla vigilia da tutto l´ambiente, come può essere l´occasione di un derby, e con la carica a pallettoni sprigionata dall´esordio OK contro Sassuolo, la Sigel alla sua prima uscita esterna si afferma nuovamente nel girone "A" di serie A2. Dunque non un incontro qualunque quello del derby con la Seap Dalli Cardillo Aragona. Un incontro che le giovani di Delmati si sono aggiudicate in quattro set. Con le azzurre che hanno fatto fronte comune nei momenti in cui ci si doveva stringere ed aiutarsi. Un successo corale quello ottenuto, con le sigelline sospinte dal tifo di una delegazione del gruppo del tifo organizzato "Gli Irriducibili" che hanno voluto supportare la squadra fuori le mura amiche. Una Sigel che tra le efficienze di squadra ha sfoderato una solida correlazione muro/difesa (sempre più marchio di fabbrica della nuova Sigel, ndr) ma non disdegnando di far registrare buoni e incoraggianti percentuali offensive distribuite tra tutte le attaccanti. Così i parziali giocati al PalaMoncada: [22/25; 21/25; 25/23; 21/25]. A fine incontro, a spiccare sono i 27 punti della giovane statunitense Okenwa, azzurra di Marsala. Prestazione che le ha consentito di ritirare il premio Mvp dell´incontro con un omaggio da parte di uno degli sponsor della società di casa. Non solo Okenwa, particolarmente realizzative in casa Marsala le centrali Caserta e Parini che sono finite in doppia cifra, avendo firmato 10 punti a testa.