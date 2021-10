Inserita in Politica il 17/10/2021 da Direttore La regina Elisabetta sul clima come Greta Thunberg: il fuorionda in cui si lamenta del mancato agire dei leader La regina Elisabetta come Greta Thunberg: basta col bla bla sul clima, è ora di agire. Lo straordinario fuorionda della sovrana britannica è sato colto dai microfoni durante l’inaugurazione ieri del Parlamento gallese, cui Elisabetta ha partecipato: la regina stava parlando con Camilla, la moglie del principe Carlo, e col presidente dell’assemblea del Galles, quando è sbottata dicendo che «è straordinario, no?... Ne sto sentendo di tutte sulla Cop (la Conferenza di Glasgow sul clima a novembre) … ancora non so chi viene… manco per idea… sappiamo solo chi non viene… è davvero irritante quando parlano, ma non fanno niente».

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi