Inserita in Sport il 15/10/2021 da Patrizia Carcagno Inizia il campionato di B2 .. Gesancom Fly Volley Marsala Inizia ufficialmente, con la prima gara in trasferta a Pedara contro la Planet

Strano Light Catania, il Campionato di Volley Femminile serie B2 nazionale

2021/2022 per la GesanCom Fly Volley Marsala. Si torna al classico torneo

all´italiana con 11 ottimi roster tutti siciliani di gran qualità che venderanno cara

la pelle in ogni gara che affronteranno di questa stagione “finalmente normale"

che vedrà nuovamente il pubblico negli spalti; ed anche se i protocolli Covid ne

limiteranno la presenza, le libellule biancoazzurre di Coach Marco Adornetto,

nei turni casalinghi, potranno contare su quel “settimo uomo" che i gradoni del

PalaBellina sapranno sapientemente fornire.

Il primo appuntamento, come già accennato, la GesanCom Fly Volley

Marsala lo giocherà sabato 16 ottobre in trasferta al Palazzetto Comunale di

Pedara di Catania contro la Planet Volley di Francesco Andaloro ed Agata

Licciardello. Per questa “prima", il roster della Fly Volley si presenterà al

completo con la Capitana Chiara Scirè che guiderà l´attacco cercando, etnee

permettendo, i primi punti stagionali.

La diretta streaming dell´incontro sarà possibile seguirla, sabato 16 ottobre,

dal profilo Facebook “Planet Volley Asd" con inizio alle 16.30.