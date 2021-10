Inserita in Cronaca il 13/10/2021 da Patrizia Carcagno SALEMI. I CARABINIERI ARRESTANO UN 35ENNE: ERA IN POSSESSO DI QUASI MEZZO CHILO DI MARIJUANA I Carabinieri della Stazione di Salemi, nel corso di mirato servizio antidroga, hanno arrestato T.S., residente a Palermo ma di fatto domiciliato in Salemi, cl.86, con precedenti di polizia, per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel corso del servizio di perlustrazione, i militari operanti hanno notato l’uomo, fermo nei pressi di una rivendita di tabacchi già chiusa che, alla vista della autovettura di servizio, cercava di allontanarsi velocemente. Tale circostanza ha insospettito i Carabinieri che hanno ritenuto opportuno fermare l’uomo per procedere ad una perquisizione. Visto l’esito positivo, con il ritrovamento di un involucro contenente circa 6 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, i Carabinieri hanno esteso l’attività di controllo anche all’abitazione del 35enne.

Giunti sul posto, l’uomo ha spontaneamente consegnato ai militari operanti una borsa termica occultata sopra l’armadio della camera da letto, contenente una busta in cellophane con oltre 400 grammi delle medesima sostanza illecita. Nel proseguo dell’attività di polizia giudiziaria, è stato anche rinvenuto materiale utile al confezionamento delle dosi.

L’uomo, concluse le formalità di rito è stato dichiarato in stato di arresto in attesa del giudizio direttissimo.