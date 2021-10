Inserita in Politica il 12/10/2021 da Direttore ADESIONE/NOMINA MAGGIO GIORGIO “GENERAZIONE FUTURA” Generazione futura sembra non subire la variazione di temperatura, e con l’arrivo dell’autunno arrivano le nuove leve, si tratta di Giorgio MAGGIO giovanissimo professionista e figura di spicco nel campo dell’associazionismo marsalese.

Il coordinatore provinciale di Generazione Futura e attuale consigliere comunale di Marsala, Avv. Ivan GERARDI, ritenendo importante l’inserimento di Giorgio nel gruppo, ha proposto di affidare al giovane professionista l’incarico di responsabile delle attività di volontariato dell’associazione.

Riponiamo immensa fiducia, nell’operato dell’avv. GERARDI, ha chiosato il Presidente dell’Associazione, Maurizio SPANO’, sappiamo che Giorgio MAGGIO ha ottime capacità organizzative, direttive e di mediazione, per cui grazie alle sue conoscenze informatiche, sarà di supporto alle attività poste in essere dal coordinatore provinciale sul territorio lilibetano.

I giovani e la loro voglia di fare, ha chiosato il Presidente, alimentano la nostra continua ricerca di nuova linfa, riteniamo opportuno confidare in loro circa il futuro dei nostri territori .

E’ doveroso, ha chiuso il Presidente, ringraziare pubblicamente Ivan GERARDI, per l’impegno incessante, utile alla crescita di questo meraviglioso gruppo.



“E’ Nostro dovere civico e morale prospettare le soluzioni”.

A Giorgio auguriamo buon lavoro.



Generazione Futura - Associazione

Il Presidente