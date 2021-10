Inserita in Politica il 10/10/2021 da Direttore Manifestazione No Green pass a Roma, momenti di tensione e guerriglia urbana vicino a Palazzo Chigi È finita tra violenze, fumogeni e insulti la manifestazione di sabato dei no vax e no Green Pass a Roma. Erano circa 10mila al raduno a Piazza del Popolo prima e per le strade della capitale dopo, quando è dovuta intervenire la polizia in tenuta antisommossa, per contenere la furia della folla.

Calci, sedie e petardi lanciati contro le forze dell´ordine, bombe carta. E l´assalto alla sede nazionale della Cgil, con alcuni manifestanti che hanno sfondato la porta d´ingresso entrando nei locali del più antico sindacato d´Italia.

"È un atto di squadrismo fascista, un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro", ha commentato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Tra le fila dei no vax e no Green Pass c´erano infatti anche esponenti di spicco di Forza Nuova. Come il leader del partito di estrema destra, Giuliano Castellino, la cui posizione è al vaglio degli investigatori della Digos, per aver violato diverse prescrizioni. Altre

In risposta, "Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma, una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia", hanno annunciato i segretari generali delle tre Confederazioni sindacali, Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri.

Anche a Milano il clima è stato teso, durante la manifestazione contro il pass sanitario non preavvisata alla questura. In migliaia hanno protestato prima a Piazza Fontana e poi verso il Tribunale. Hanno provato a far partire un corteo, ma sono stati fermati dalle forze dell´ordine.



