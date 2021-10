Inserita in Politica il 09/10/2021 da Direttore IL 14 OTTOBRE INIZIA IL CORSO GRATUITO DI NUTRIZIONE A KM 0 Si terrà martedì 12 ottobre alle 17,30 in Aula Consiliare la presentazione del libro di Italo Cucci, "La favola della Juventus". Il giornalista e cronista sportivo, ormai da anni pantesco acquisito, presenterà un libro sulla storia della squadra torinese che ha seguito personalmente per decenni.



Il titolo completo del volume spiega bene di cosa si parlerà: "Da Platini a Ronaldo: quarant´anni con l´obiettivo puntato sulla Vecchia Signora e i suoi eroi" e raccoglie le fotografie più belle e originali, alcune inedite, di un quarantennio bianconero visto attraverso l´obiettivo di Salvatore Giglio più comunemente noto come il ´Fotografo della Juventus´, accompagnate dalla narrazione affascinate e affabulatoria di Italo Cucci.

Ospite della presentazione un altro pantesco d´adozione, Fabio Capello, che porterà la sua testimonianza come allenatore della Vecchia Signora.



L´accesso alla presentazione sarà libero con Green Pass.



Inizieranno invece lunedì 11 ottobre i corsi di sicurezza nelle scuole elementari e medie inferiori a cura dell´Associazione Nazionale Vigili del Fuoco che per 4 giorni insegneranno ai bambini panteschi le norme base di sicurezza in casa e fuori. Incontri divertenti e formativi in vista delle manifestazioni di Pompieropoli che si terranno per tutti i bambini panteschi il 23 e 24 ottobre a Pantelleria Centro e di cui daremo maggiori dettagli nei prossimi giorni. È previsto anche un CORSO DI SICUREZZA DOMESTICA GRATUITO della durata di circa 2 ore per tutti i cittadini panteschi che si terrà in Aula Consiliare venerdì 22 ottobre alle ore 17.00 (solo con Green Pass).



Un altro interessante corso che inizierà il giovedì 14 ottobre alle 17.00 e si terrà per 5 giovedì consecutivi sarà il CORSO GRATUITO DI NUTRIZIONE A KM 0 a cura della D.ssa Antonella Amato. Un´occasione unica per imparare a mangiare non solo i prodotti panteschi, ma capire come abbinarli, a cosa servono per il nostro organismo, come prevenire le malattie cardiache, tiroidee e il diabete e infine mettere in pratica il tutto con tante ricette. Le prenotazioni sono ancora aperte al link: https://billetto.it/e/corso-di-nutrizione-a-km-0-biglietti-566427



Anche questi eventi fanno parte della Stagione Culturale Estiva 2021 che non si è esaurita quindi con il concerto di Antonello Venditti, ma che continua con tanti altri appuntamenti per i panteschi di tutte le età.