Inserita in Politica il 09/10/2021 da Direttore "Orgogliosi ed onorati per la prima partita del campionato A2 della nostra squadra di calcio a 5 femminile" «Orgogliosi ed onorati per la prima partita del campionato nazionale di serie A2 della nostra squadra di calcio a 5 femminile: l´Asd Castellammare calcio domani scenderà in campo rappresentando la nostra città nell´importante competizione nazionale. L´amministrazione comunale augura un momento di gioco sereno e piacevole alle ragazze, alla dirigenza ed a tutto lo staff tecnico, certa che sentiranno l´affetto e la vicinanza di tutta Castellammare del Golfo».



Lo affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l´assessore alle Politiche Giovanili e Sport Maria Tesè che fanno sentire la presenza della città e si congratulano con la squadra femminile dell´Asd Castellammare calcio a 5 che domani, domenica 10 ottobre, alle ore 16, disputerà la prima partita del campionato nazionale di serie A2 del calcio a 5 femminile (girone D) contro lo Spartak Caserta.



La squadra è allenata da Vincenzo Giacalone. Preparatori Giovanni Zuppardo e Giovanni De Simone, Dirigenti: Alice Galante, Barbara Cacciatore, Rossella Di Maggio, Valeria Maniaci e Giuseppe Cottone.



«Lo sport sano ha grande valenza sociale ed educativa ed il calcio a 5 femminile rappresenta un veicolo per favorire la cultura della parità di genere. Importante anche l´elemento della promozione e conoscenza della nostra città -sottolineano il sindaco Nicolò Rizzo e l´assessore Maria Tesè-. Promuovere l´attività sportiva giovanile è uno degli obiettivi di quest´amministrazione comunale e rivolgiamo quindi il nostro plauso a tutto lo staff dell´Asd Castellammare calcio a 5 femminile per questa opportunità di sana competizione, che siamo certi consentirà di raggiungere importanti traguardi. Forza Castellammare!».