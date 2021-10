Inserita in Politica il 09/10/2021 da Direttore Il Cambiamento passa dalla cultura per creare la sostenibilità ambientale Dall’11 al 15 ottobre, si incontreranno a Palermo oltre 20 giovani e 4 Coach, provenienti da Italia, Cipro, Turchia e Belgio, per condividere le best practices individuate e selezionate dalle Comunità di Pratiche, costituite in ogni paese partner, nell’ambito del progetto europeo “me.green”.

Il progetto “me.green”, finanziato dal programma Erasmus + KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices – dichiara Giuseppe Labita, Presidente dell’Associazione People Help the People, coordinatore del progetto, ha come obiettivo quello di sviluppare una cultura del cambiamento e della sostenibilità tra i giovani, creando lo sfondo per un efficace cambiamento climatico, un´ educazione ambientale rivolta al cambiamento comportamentale ed un migliore adattamento ad un mondo che cambia.

I giovani esporranno best practices, quali un’esperienza di edilizia sostenibile, cioè la costruzione di un’abitazione realizzata con materiali naturali, biologici, riciclati ad impatto 0 con l’ambiente circostante, i progetti realizzati da alcune scuole dei paesi partner o le attività di un’impresa privata che lavora secondo i principi dell’economia circolare e del riciclaggio, nonchè dell’Inclusione.

Avranno modo, inoltre, di confrontarsi e conoscere altri giovani europei e nuove buone pratiche, che replicheranno nei rispettivi paesi di provenienza, innescando, così un processo di replicabilità buttom up.