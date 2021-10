Inserita in Cultura il 06/10/2021 da Direttore A Berlino Pane Amore e fantasia è il nome di un forno che .... “Pane Amore e Fantasia” è il nome di un panificio sito nella città di Berlino che rievoca il film degli anni Cinquanta del regista italiano Luigi Comencini. Del genere, Commedia all’italiana, con protagonisti i famosi attori di quegli anni Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida.

Il proprietario è il signor Shain nato e cresciuto in Germania, a Berlino, per l’appunto, da genitori turchi. Si è innamorato della cucina italiana, apprezzandone le qualità, in particolare dei prodotti da forno. Si è specializzato nella panificazione imparando tutta l’arte, dal 2009 lavorando presso il ristorante “Al Muntagnola” dalla signora Angela Matarrese, una italiana di origini lucane che gli ha trasferito le sue ricette. Sahin non conosceva niente prima di allora della cucina in generale, per cui tutto quello che ha imparato lo deve alla tradizione italiana.

Unendo l’arte culinaria al suo estro fantasioso, Shain nel 2012 ha aperto un’attività tutta sua e ha ideato de pani non soltanto buoni e salutari ma anche molto belli. Si tratta di forme di pane, di filoni, e tanto altro che lui disegna in superficie con forme di fiori, con forme geometriche, e decora anche, in avvenimenti particolari. Sono dei prodotti molto invitanti che appagano il palato e la vista e che vengono distribuiti nelle migliori panetterie della città di Berlino e vengono riforniti anche i Centri Commerciali di Kedewe e di Kerstadt, famosi per essere di gran lusso.

La specialità di questo pane è che è molto buono perché vengono usati ingredienti di alta qualità, delle farine selezionate, inoltre il segreto sta nella stessa ricetta in quando importante sono le dosi di farina, acqua e sale. Non da meno è la cottura cui viene serbata molta cura e attenzione a garanzia di un prodotto finito che resti fragrante e soffice. Infine, il processo di panificazione viene eseguito interamente a mano, non vi sono fasi meccanizzate, tranne che per l’impasto con l’ausilio di impastatrici.

Il pane principe della serie, quello più venduto, è il pane bianco tradizionale a forma di ciambella a cui l’ideatore ha dato anche un mone, l’ha chiamato “Muntagnola” in onore della signora che gli ha trasmesso il “mestiere”. Molto apprezzati sono anche i pani più tipici al rosmarino, ai pomodorini, alle olive, con la segale, con l’avena e integrali.

Un pane, dunque, creato come mani sapienti di tradizione antica, con le idee fantasiose e soprattutto con tanto amore.

Edvige Cuccarese