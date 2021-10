Inserita in Politica il 05/10/2021 da Direttore Iscrizioni Albo Comune di Trapani delle Associazioni scade il 30 ottobre Scade il prossimo 30 ottobre il termine per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni del Comune di Trapani.

La Presidente della Consulta delle Associazioni, Rosaria Nolfo, invita tutte le Associazioni che ne abbiano i requisiti a provvedere numerose ricordando che l’iscrizione va rinnovata ogni anno.

Come da regolamento comunale, possono chiedere l’iscrizione: le Associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni di volontariato, le Onlus, gli Enti filantropici, le Associazioni sportive dilettantistiche che siano costituite con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che da almeno un anno operino con sede nel territorio comunale e/o in modo effettivo e continuato.

Diverse le aree tematiche cui le Associazioni dovranno dichiarare di volere operare: politiche, sociali, pari opportunità, diritti umani e cooperazione internazionale; prevenzione e salute; istruzione e formazione; arte e cultura; ecologia, tutela e salvaguardia dell’ambiente; promozione del territorio e sviluppo economico; sport e tempo libero; protezione civile; politiche giovanili.

L’iscrizione all’albo consente l’accesso a particolari forme di sostegno per la realizzazione di specifici progetti aventi valenza sociale o comunque pubblica, quali la stipula di convenzione, l’erogazione di contributi, la concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali.

Regolamento e fac-simile di domanda sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Trapani al seguente link: https://www.comune.trapani.it/.../aggiornamento-dellalbo.../



Altro termine è invece previsto per l’iscrizione (anche essa da rinnovare ogni anno) alla Consulta delle Associazioni, e cioè il 31 gennaio.

Alla Consulta possono iscriversi anche le Associazioni costituite con semplice scrittura privata registrata.

La Consulta delle Associazioni è un organismo di partecipazione democratica con funzioni propositive e di consultazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina facebook: Consulta delle Associazioni - Comune di Trapani o inviare email al seguente indirizzo: consulta.associazioni@comune.trapani.it