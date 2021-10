Inserita in Tempo libero il 03/10/2021 da Direttore ttivato il Servizio Navette per i concerti. Partenze da Pantelleria Centro e da Scauri centro per il Porto È stato finalmente attivato il servizio navette per i concerti di ottobre al Porto di Scauri da parte della Marsala Travel Bus, che ringraziamo per la collaborazione nonostante le difficoltà del momenti ed i numeri contingentati a causa della normativa Covid.



Saranno in servizio sin da stasera per il concerto di FABIO CONCATO le navette da Pantelleria Centro e da Scauri centro.



Le navette da Pantelleria Centro avranno il seguente orario: 18.30, 19.00 e 20.00 con partenza dal capolinea con sosta anche lungo Borgo Italia. Le navette si recheranno a Scauri Alto-Incrocio e poi proseguiranno per il Porto.



Da Scauri Centro le corse, invece, saranno a disposizione dalle 19.00.



Al ritorno le corse partiranno a riempimento.



I biglietti A/R da Pantelleria Centro dovranno essere acquistati in anticipo presso i rivenditori abituali e avranno un costo di 5,00€, idem per quelli da Scauri Alto che avranno un costo di 4,00€.



Consigliamo a chi si vuole muovere con l´auto, per esempio da altre zone dell´isola, di parcheggiare nei parcheggi di Scauri e scendere con la navetta.



Chi avrà necessità di parcheggiare a Scauri Porto direttamente, potrà usufruire del parcheggio all´incrocio della perimetrale con la strada che porta al Porto.



Consigliamo di cercare di venire in più persone con una stessa auto per evitare ingorghi e traffico veicolare.



Per i concerti della prossima settimana sono previste le navette per il 4, 7 e 8 con prenotazione sempre tramite Billetto, quindi i viaggiatori dovranno prenotare online il passaggio e verrà poi assegnato una navetta ad un determinato orario che bisognerà rispettare e i passeggeri dovranno sempre munirsi del biglietto prima di salire.



Gli spettatori diversamente abili che hanno aderito o intendono aderire alla campagna #pantelleriapertutti, si devono mettere in contatto con L´Assessore Marrucci al numero 3312665409 per le istruzioni sul trasporto e sul parcheggio nelle aree concerto.



Lunedì verranno forniti i link per le prenotazioni delle navette per i concerti di TINTURIA, GRANDE SUD e ANTONELLO VENDITTI.