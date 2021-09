Inserita in Politica il 29/09/2021 da Direttore Generale Luciano Portolano nominato oggi in Consiglio dei Ministri quale nuovo Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti “Auguri di buon lavoro al Generale Luciano Portolano nominato oggi in Consiglio dei Ministri quale nuovo Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti.. Sono certa che continuerà a dare un importante contributo di esperienza e competenza in un ambito così delicato e complesso.” Lo dichiara il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli.



“Ringrazio il Generale Nicolò Falsaperna per aver svolto il suo triennio nell´incarico con professionalità e competenza che hanno consentito al Segretariato Generale/Direzione Nazionale Armamenti di raggiungere risultati di tutto rilievo, coronando così una prestigiosa carriera da Servitore dello Stato.” – conclude Pucciarelli.