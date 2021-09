Inserita in Politica il 26/09/2021 da Direttore Formazione per i docenti organizzata dalla RETE ANAS con corsi accreditati MIUR La Presidenza della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) informa i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che sono stati organizzati corsi di formazione volti a condividere modelli di progettazione e programmazione per una scuola che tenga conto dell´innovazione e della tecnologia e degli obiettivi da raggiungere.



Tutti coloro che sono interessati possono iscriversi ai corsi utilizzando il modello allegato. per maggiori informazioni gli interessati possono prendere contatti con la segreteria organizzativa chiamando al numero 347 6477220 oppure inviando una mai all´indirizzo presidenza@anasitalia.org



I corso saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti e saranno realizzati uno per ogni regione.



Tutti gli interessati dovranno compilare il modulo ed inviarlo via mail cosi come specificato nella locandina



modulo di iscrizione