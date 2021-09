Inserita in Cultura il 26/09/2021 da Direttore Nel parco di “Villa Maddalena”, inaugurazione del Panathlon Club Arenzano Nel parco di “Villa Maddalena”, alla presenza della Dott.sa Giovanna Damonte, Assessore delegata del Sindaco, del Dott.Davide Ulivieri, Assessore allo sport e del Dott.Matteo Rossi, Assessore, tutti del Comune di Arenzano, si è avuta l’inaugurazione del Panathlon Club Arenzano.

Il Presidente Gerolamo Valle, nel suo discorso introduttivo, ha ripercorso le tappe che han-no consentito di giungere a questo traguardo, più volte rimandato nel tempo, soprattutto per l’insorgenza della pandemia del COVID-19. È stata ricordata la figura di Gianluigi Corti, primo artefice per la ricostituzione del club, prematuramente scomparso. Sempre il Presi-dente ha rimarcato l’alta vocazione sportiva di Arenzano e della limitrofa Cogoleto, comuni che dispongono di buona impiantistica, dove numerose società sportive che praticano diver-si sport sono presenti; la prima “mission” sarà inserire, nel corpo sociale del club, almeno un rappresentante di una Società sportiva e di uno sport praticato in zona. Quale secondo impegno sarà la collaborazione, sia con le istituzioni comunali, sia con le scuole e le associa-zioni sportive, all’educazione dei giovani al rispetto dei valori fondanti del movimento, quali il fair play, la lotta al doping, all’inclusione di persone diversamente abili.

È intervenuto successivamente Germano Tabaroni – Governatore territoriale del Panathlon International – Distretto Italia, che, oltre al proprio benvenuto, ha portato il saluto di Gior-gio Costa – Presidente del Distretto Italia, purtroppo assente. Ha presentato la struttura del Club e ricordato agli astanti i valori etico-morali del Panathlon International che vengono perseguiti, ininterrottamente, da settanta anni che hanno riscosso e riscuotono ancora mol-ti successi; manifesta la propria disponibilità e quella suo staff ad aiutare questo nuovo club nello sviluppo della propria iniziale attività.

Francesco Garbarini – componente del Comitato Espansione del Panathlon International - ha letto i messaggi augurali inviati ai Soci del Panathlon Club Arenzano dal Presidente In-ternazionale Pierre Zappelli e dal Presidente del Comitato Espansione Internazionale Patrick Van Campenhout; copia degli stessi sono stati consegnati al Presidente del Club Gerolamo Valle, quale prima testimonianza di appartenenza alla famiglia panathletica italiana e inter-nazionale.

Quale atto di chiusura, il Presidente Gerolamo Valle insieme al Governatore territoriale Germano Tabaroni hanno provveduto alla consegna del kit di benvenuto ai Soci fondatori, apponendo contestualmente, al bavero della giacca la spilla con riprodotto il nostro logo.