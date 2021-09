Inserita in Cronaca il 22/09/2021 da Cinzia Testa Castellammare del Golfo: il sindaco, Nicolò Rizzo, assolto nel processo "Cutrara" "L´affermazione della verità e della giustizia nella quale ho sempre riposto piena fiducia. Ho sempre agito con trasparenza per il bene comune, come è finalmente chiaro a tutti".



Il commento del sindaco Nicolò Rizzo, assolto "perché il fatto non sussiste" nel processo "Cutrara".







«L´affermazione della verità e della giustizia nella quale ho riposto piena fiducia poiché ho sempre agito con la massima trasparenza, lavorando con l´unico obiettivo del bene comune della mia Castellammare. Questo ho sempre fatto presente a testa alta, anche scegliendo il rito abbreviato proprio allo scopo di far emergere nel più breve tempo possibile la verità, che adesso è chiara a tutti».



Lo afferma il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolò Rizzo, dopo essere stato assolto con formula piena "perché il fatto non sussiste", nel corso della sentenza emessa ieri dal giudice per le udienze preliminari di Palermo, Annalisa Tesoriere: a giugno del 2020 il Sindaco Rizzo era stato raggiunto da un avviso di garanzia nell´ambito dell´operazione "Cutrara" con l´accusa di "favoreggiamento aggravato dal fatto di aver agevolato Cosa Nostra".



Difeso dagli avvocati Giacomo Frazzitta e Fabrizio Biondo, il sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo aveva scelto il rito abbreviato, che consente di accelerare i tempi del procedimento giudiziario.



«Ringrazio i miei legali, Giacomo Frazzitta e Fabrizio Biondo, che mi hanno supportato costantemente con il risultato di far emergere prima possibile la verità dei fatti -prosegue il sindaco Nicolò Rizzo-. Sono grato a loro ed a quanti, familiari, amici, forze politiche, cittadini, mi hanno accompagnato con la loro solidarietà e vicinanza in questo difficile anno. Ho sempre avuto fiducia nella Magistratura e nel lavoro delle Forze dell´ordine e per questo quando sono stato raggiunto dall´avviso di garanzia mi sono subito detto disponibile ad essere sentito immediatamente per chiarire la mia posizione, poiché ho sempre operato con la massima trasparenza».



«É il momento delle considerazioni personali e non nascondo l´amarezza -che segna chi opera nell´osservanza delle regole per l´interesse collettivo- rispetto a chi, in malafede, si è adoperato per un giustizialismo politico assolutamente strumentale, chiedendo la cacciata di un sindaco democraticamente eletto, tendendo solo ad infangare, provocando dolore ed imbarazzo ad intere famiglie. Ferite personali, fuori dalle aule dei tribunali, che difficilmente si rimarginano. Andiamo "Oltre" -conclude il sindaco Nicolò Rizzo- continuando a lavorare ed impegnandomi, come non ho mai smesso di fare, per migliorare Castellammare».