Inserita in Cronaca il 21/09/2021 da Cinzia Testa

Nasce Sostenabitaly, la community che accompagna persone, imprese e organizzazioni verso la sostenibilità integrale

Un tour per lanciare il progetto.

I Two Twins viaggeranno per l’Italia alla ricerca delle eccellenze aziendali in materia di sostenibilità





La sostenibilità rappresenta una delle sfide più complesse dei nostri tempi da un punto di vista sociale ed economico, ambientale e imprenditoriale. La maggior parte delle aziende oggi, spinte dalla regolamentazione del mercato da parte di istituzioni nazionali e internazionali, intraprende un percorso di transizione sostenibile spesso senza comprenderne realmente l’importanza del paradigma socioculturale o limitandone la visione al suo solo approccio green.





Per questo Francesco Santioli, Gabriele Gabrielli, Massimiliano Trojani, Luca Alici, Giuseppe La Rocca, Giorgio Giordani e Massimo Romano hanno ideato Sostenabitaly, la società benefit proprietaria della prima piattaforma di formazione per professionisti e aziende dedicata interamente alla sostenibilità e il luogo in cui far incontrare i “nativi sostenibili”, per crescere in consapevolezza e conoscenza, e il mondo delle PMI, per diventare le prime testimoni della sostenibilità.





Divulgazione, Formazione e Consulenza sono i pilastri dell’offerta targata Sostenabitaly: strumenti necessari per finalizzare il processo di trasformazione nelle PMI anche con il sostegno delle giovani generazioni. Tra i servizi offerti un’Academy dedicata interamente ai temi della sostenibilità, un Network di imprese sostenibili che crescono attraverso la contaminazione, affiancati a un percorso di Consulenza pensato per accompagnare gli imprenditori e supportare ogni piccola media impresa nel cammino verso la sostenibilità con un approccio integrale. Sostenabitaly comunicherà poi la propria visione attraverso un Magazine, che approfondirà le notizie di rilievo del settore, per aiutare a costruire un pensiero critico e maturo nei confronti delle molte, nuove sfide di questa nostra epoca.





"Il paradigma della sostenibilità è la scelta che ognuno di noi deve abbracciare iniziando a compiere scelte consapevoli e responsabili, già oggi ma guardando a domani; solo così potremo davvero immaginare e costruire insieme una società migliore, una società non più “educata” a pane e massimizzazione del profitto, che smetta di sfruttare e dominare, e che piuttosto aiuti persone e a organizzazioni a riscoprirsi in relazione”. Dichiara Francesco Santioli Ceo di Sostenabitaly. “La sostenibilità significa un atteggiamento sostenibile nei confronti delle persone, dell’ambiente, di tutta l’umanità”.





Sostenabitaly vuole essere un ecosistema, la cui biodiversità è messa al servizio di un dialogo su idee e progetti capaci di innescare un cambiamento nel mindset di persone e imprese attraverso la promozione della sostenibilità in termini integrali, abbracciando quindi ogni aspetto delle scelte quotidiane di aziende e persone.





“Nel percorso di sostenibilità c’è anche la gestione delle persone. È una tappa decisiva per il paradigma della sostenibilità secondo il quale la gestione dell’impresa deve perseguire contestualmente risultati positivi di natura economico-finanziaria, sociale e di impatto ambientale” dichiara Gabriele Gabrielli, Ceo dello Studio Gabrielli Associati, uno dei soci-fondatori di Sostenabitaly, imprenditore, coach, consulente e docente alla Luiss Guido Carli. “La sostenibilità - aggiunge - passa dalla costruzione di relazioni di cura non soltanto con i collaboratori ma con tutti gli altri stakeholder, con un’attenzione particolare alle comunità e al territorio”.





Ad accompagnare il lancio della piattaforma, a settembre è partito il Sostenabitaly Tour con i Two Twins, i noti influencer Fabrizio e Valerio Salvatori e Ambassador di Sostenabitaly, che, in viaggio per l’Italia, andranno a scovare e raccontare le realtà aziendali che hanno fatto della sostenibilità il valore e il perno della propria idea di impresa ( https://www.sostenabitaly.it/tour/).