Inserita in Cronaca il 20/09/2021 da Cinzia Testa La Regione Siciliana punta sulla digitalizzazione degli Enti Locali Prosegue in Sicilia l’attività di formazione rivolta ai dipendenti degli Enti Locali, realizzata da Formez PA d’intesa con il Dipartimento delle Autonomie Locali della Regione Siciliana nell´ambito del Progetto Nuovi Percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana, finanziato dall´Asse IV del Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Siciliana. Da martedì 21 settembre partirà il nuovo percorso formativo sul tema della digitalizzazione della P.A. che mira a fornire al personale degli Enti Locali le conoscenze di base e una metodologia valida, agile e facile per avviare una mappatura dei procedimenti svolti da una Pubblica Amministrazione locale, con particolare riferimento all’ente Comune, realizzare un’analisi dei processi in ottica di semplificazione, al fine di creare le precondizioni per una reingegnerizzazione degli stessi e la digitalizzazione dei servizi. Il corso, completamente gratuito, sarà erogato interamente online e prevede un webinar settimanale tutti i martedì dalle 9:30 alle 11:00, per un totale di dodici incontri. Per iscriversi è sufficiente consultare la pagina dedicata sulla piattaforma EventiPA, al link http://eventipa.formez.it/node/321929 o scrivere alla mail percorsi.entilocalisicilia@formezpa.it per richiedere maggiori informazioni.