Inserita in Cronaca il 20/09/2021 da Cinzia Testa Il Comune di Trapani presenta reclamo avverso la graduatoria del bando Il Comune di Trapani presenterà reclamo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso la graduatoria del bando “Sport e periferie” per l´anno 2020 dove era stata candidata a finanziamento la palestra “Pinco” insistente nel quartiere Cappuccinelli. Le motivazioni, indiscutibili, consistono in una errata valutazione del punteggio finale assegnato, inferiore a 35 punti, soglia limite per l´esito positivo della richiesta. Infatti, alla luce dei criteri di valutazione del bando, si ritiene che il progetto presentato avrebbe dovuto ottenere almeno 38,64 punti (20 dall´indice di vulnerabilità sociale e materiale con riferimento alla popolazione, 3.64 in ragione dell´indice di compartecipazione del proponente, 15 per aver presentato un progetto di livello esecutivo già approvato dal responsabile del procedimento). In ragione di quanto sopra, verrà pertanto richiesta l´immediata correzione della graduatoria con attribuzione al Comune di Trapani del finanziamento per la palestra “Pinco”.

“Riteniamo che vi sia un evidente errore nell´attribuzione del punteggio finale - dichiara il sindaco Tranchida - che ad oggi comporta purtroppo la mancata attribuzione del finanziamento richiesto. Presenteremo reclamo avverso la graduatoria pubblicata nella convinzione di ottenere la revisione del punteggio”.



“Confermiamo la validità del progetto - dichiarano gli assessori allo Sport Abbruscato ed ai Lavori Pubblici Safina -. È indiscutibile come il punteggio ad oggi ottenuto vada rivisto alla luce dei criteri di valutazione del bando. Nell´ipotesi in cui la nostra istanza non dovesse essere accolta, adiremo le vie legali”.