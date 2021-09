Inserita in Cronaca il 20/09/2021 da Cinzia Testa Amato, Confintesa Sanità: ISMETT, BUCCHERI e SAN RAFFAELE, mentre aspettano ancora il Bonus Covid, Razza e Musumeci fanno passerella in vista delle prossime elezioni Oggi 20/09/2021, il Generale Figliuolo, verrà in visita a Palermo e con l’occasione visiterà l’ISMETT, ad accompagnarlo ci saranno il Presidente della Regione Sicilia, On. Nello Musumeci e l’Assessore alla Salute, Avv. Ruggero Razza, sin qui nulla di particolarmente strano, se non per il fatto che proprio i dipendenti dell’ISEMTT sono tra quelli, insieme ai colleghi del Buccheri La Ferla e del San Raffele di Cefalù, che ancora aspettano il famigerato Bonus Covid-19, quindi appare una stonatura il fatto che al Commissario Nazionale alla gestione pandemia proprio in ambito covid (centri vaccinali e reparti covid) si faccia visitare una struttura che del covid aspetta ancora la giusta ricompensa economica per i rischi ed i sacrifici fatti.



“Mio malgrado devo notare e far notar che Musumeci e Razza sono tanto bravi e pronti a fare passerella Istituzionale ed a mostrarsi in pubblico (in vista delle prossime elezioni regionale) quanto a non mantenere le promesse fatte; è vergognoso che ad oggi le uniche strutture che ancora devono avere corrisposto il promesso e guadagnato Bonus Covid, siano proprio l’ISMETT, il Buccheri ed il San Raffale, tre strutture di eccellenza della Sanità siciliana e Italiana”, così dichiara Domenico Amato, Segretario Regionale Confintesa Sanità Sicilia.