Inserita in Cronaca il 17/09/2021 da Cinzia Testa Trapaniok cerca giovani disoccupati desiderosi di intraprendere l’attività giornalistica Trapaniok cerca giovani disoccupati che vogliano intraprendere l’attività giornalistica o che sappiano gestire una redazione o l’aspetto relativo alla gestione e all’amministrazione. I giovani verranno inseriti come Orientamento nel progetto Garanzia Giovani.



I giovani devono possedere i seguenti requisiti:



• devono essere disoccupati;



• non devono avere più di 34 anni;



• devono essere residenti in Sicilia.



Coloro che sono interessati possono inviare il curriculum all’indirizzo: redazione@quotidiano sociale.it



Per maggiori informazioni si può telefonare allo: 0921 92 743 586