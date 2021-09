Inserita in Cronaca il 16/09/2021 da Cinzia Testa Apertura nuovo anno scolastico: la lettera dell´Amministrazione comunale di Erice Apertura nuovo anno scolastico La lettera dell´Amministrazione



Cari Studenti, Genitori, Dirigenti Scolastici, Docenti, Personale Scolastico,



finalmente tutti i nostri ragazzi sono tornati fra i banchi di scuola, in presenza dopo un lungo periodo vissuto a singhiozzo tra didattica a distanza e tutte le difficoltà connesse legate all’emergenza pandemica. Un appuntamento molto importante, dunque, in cui torna operativa la nostra macchina della cultura e dell’educazione, veri motori della civiltà, che fanno della scuola un aspetto imprescindibile della nostra società. Sarà necessario continuare a convivere con il virus, fin quando l’emergenza non cesserà, rispettando protocolli e misure di sicurezza che ci consentiranno di tutelare la salute pubblica e incanalarci verso il giusto binario che ci ricondurrà verso la normalità. Desideriamo ringraziare fin d’ora docenti, dirigenti e personale scolastico che si sono sempre spesi in maniera silenziosa e con passione e senso di responsabilità e le famiglie per il supporto ai nostri giovani studenti. A quest’ultimi auguriamo un anno ricco di importanti ed indimenticabili esperienze di vita, in termini di educazione e socialità che, certamente, insieme al bagaglio culturale che offre il sistema scolastico, saranno fondamentali per il loro cammino.







Noi, dal canto nostro, continueremo a lavorare in sinergia con gli uffici affinché le nostre scuole siano sempre efficienti, anche grazie all’intercettazione di finanziamenti che hanno portato e porteranno sempre più i nostri edifici scolastici ad essere rinnovati nell’aspetto, ma anche nelle funzionalità. Abbiamo un nuovo auditorium, quello della scuola “Giuseppe Pagoto”, che presto avrà anche una nuova palestra; un’altra palestra e locali più accoglienti per la presidenza saranno invece disponibili per la “Giuseppe e Salvatore Asta”; la sede di Trentapiedi “Giuseppe Mazzini”, che presto tornerà a disposizione, è stata resa più moderna e sicura grazie ad interventi di adeguamento sismico ed efficientamento energetico; tutte le scuole sono state invece oggetto di verifiche di vulnerabilità sismica. Questo è il nostro modo di esservi vicini.







Buon lavoro a tutti Voi, dunque. Auguriamo a tutte e a tutti, piccoli e grandi, un ottimo inizio di anno scolastico. L’Amministrazione ericina e tutto il sistema Comune è con Voi.