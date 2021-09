Inserita in Tempo libero il 19/09/2021 da Cinzia Testa Il fascino delle candele profumate candele profumate Spesso, pensando ad una casa, non si rimane solamente colpiti dalla sua struttura degli spazi, o dalla disposizione degli arredi, ma una di quelle cose che possono rimanere impresse è senza dubbio il profumo. Infatti, l´olfatto, è una sfera sensoriale che stimola i ricordi. In casa, questo può essere d´aiuto utilizzando delle, come quelle proposte da Woodwick. Il semplice profumo di una candela può riportarci ad esperienze passate, luoghi in cui si sono passati momenti piacevoli, tutte sensazioni che possono portarci benessere ulteriore nel nostro momento di relax domestico.

A ognuno la propria candela Anche se si tratta di un concetto piuttosto semplice, rimarrete senza dubbio stupiti della varietà di candele esistenti, a partire dalla loro realizzazione. Basti pensare che, già da come si presentano, è possibile già fare delle distinzioni. Possiamo infatti optare per le più semplici candele votive, comunque disponibili in una varietà di profumazioni da lasciarvi indecisi per parecchio tempo su quale acquistare, per passare poi alle candele con contenitore in vetro; e ancora le sempreverdi candele da tavola, ideali per creare delle atmosfere particolari, fino ad arrivare alle candele che prevedono lo stoppino in legno rispetto al classico stoppino realizzato in corda. In ognuna di queste, come detto, si entra in un mondo ricco e vario di profumazioni, talmente tante che non sarete in grado di scegliere una sola profumazione. Ogni profumazione infatti, già dalla descrizione, stimolerà la vostra curiosità. E, una volta accesa, verrete pervasi da sensazioni di benessere e relax, qualsiasi profumazione di vostro gradimento scegliate.

Candele Woodwick per ogni occasione Woodwick Ad esempio, prendendo spunto dalle candele, rimarrete innanzitutto sorpresi dalla bellezza della loro confezione. Già di per sè, senza doverla accendere, sembra quasi di avere un oggetto di design da posizionare in bella vista in salotto. Confezioni e contenitori rifiniti nei minimi particolari che non fanno altro che stimolare la sensazione di rilassatezza, che unita alla fragranza del contenuto, risulterà amplificato, appagando così la vista e l´olfatto. Le candele Woodwick si presentano con lo stoppino in legno, il quale nel bruciare ricorda vagamente il crepitio tipico dei camini.

Insomma, come detto, ogni dettaglio è studiato per rendere una semplice candela un momento di relax a tutto tondo, in grado di stimolare nelle persone sensazioni di benessere, amplificandole se possibile. Dulcis in fundo a questa ricerca del benessere, le profumazioni. Queste sono davvero varie ed in grado di appagare le esigenze di ogni persona. Profumazioni tipo la Trilogy Garden Oasis a base di lemongrass e bergamotto che riportano in casa quel profumo agrumato tipico del sud Italia. Oppure profumazioni come la Cinnamon Chai, che grazie alla sua profumazione di cannella, vaniglia e spezie, riportano alla memoria i profumi orientali. Insomma una scelta ad ampio spettro che saprà senza dubbio stimolare la vostra curiosità prima, e dopo il vostro benessere.