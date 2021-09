Inserita in Cronaca il 16/09/2021 da Cinzia Testa La Sicilia celebra la Settimana del Pianeta Terra Dal 3 all’10 ottobre in 90 siti sparsi in tutta Italia partirà la IX edizione de La Settimana del Pianeta Terra, il festival delle geoscienze che per una settimana trasformerà l’intero stivale in un enorme laboratorio geologico.



Per una settimana si potrà andare alla ricerca dei cetacei nel cuore verde d’Italia, in Umbria, dove il mare non c’è più. Passeggiare fra le 350 orme di dinosauri della Cava Colmar, in Puglia. O addentrarsi nella Grotta di Fumane, in Veneto, che ha ospitato l’uomo di Neandertal e l’Homo Spiens nella transizione fra Paleolitico Medio e Superiore. E ancora scoprire grotte, laghi, fiumi, colline, ghiacciai, vulcani, dove osservare la storia della nostra Terra, e anche miniere, siti preistorici, musei, osservatori astronomici, cantine sotterranee e molto altro per capire le interazioni con le popolazioni che l’hanno abitata e come queste abbiano influito sul suo attuale aspetto.



Attraverso lo straordinario e variegato patrimonio geologico, ambientale e naturalistico del nostro Paese, questa manifestazione vuole creare curiosità, attenzione e conoscenza, mostrandoci come, le interazioni dell’uomo con l’ambiente che lo circonda necessiti di consapevolezza e conoscenza.



La Sicilia aderisce a questa manifestazione con i seguenti geoeventi:



Geoescursione: i geositi di Punta Spadillo; https://www.settimanaterra.org/node/4301

Natura e Biodiversità a Floresta 2021; https://www.settimanaterra.org/node/4442

5^ Edizione di "Porte Aperte al C.E.R.I.S.I."; https://www.settimanaterra.org/node/4433

4^ Edizione Porte Aperte alla Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia; https://www.settimanaterra.org/node/4448

La Natura nell´Arte - dalla preistoria ai giorni nostri; https://www.settimanaterra.org/node/4299

Il Pallido Pallino Azzurro; https://www.settimanaterra.org/node/4357

il geosito del travertino di Alcamo; https://www.settimanaterra.org/node/4447

I sentieri dell´acqua: laboratori di biodiversità e geodiversità; https://www.settimanaterra.org/node/4336

La vulnerabilità delle falde nell’altopiano ibleo dalle origini alle criticità attuali; https://www.settimanaterra.org/node/4393

2^ Edizione Ritrovamenti Paleontologici nell´Altipiano di Floresta; https://www.settimanaterra.org/node/4435

Trekking sui sentieri di Monte Bonifato alla riscoperta dell’antico centro abitato, della storia geologica e strutturale del rilievo e degli aspetti botanici e speleologici; https://www.settimanaterra.org/node/4346

Il ventesimo anno del Madonie Geopark Unesco; https://www.settimanaterra.org/node/4363

Tutti i Geoeventi sono consultabili sul sito www.settimanaterra.org