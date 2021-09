Inserita in Cronaca il 15/09/2021 da Cinzia Testa Tonno sostenibile: gli incontri estivi di Federconsumatori volgono al termine A giugno Federconsumatori Sicilia ha lanciato la campagna Tonno Sostenibile, in sinergia con il Dipartimento del Mare della Fondazione YMCA Italia, finalizzata a sensibilizzare i cittadini consumatori sull´importanza di scegliere bene il tonno, sia in scatola che fresco, per tutelare la propria salute e l´ambiente in cui viviamo.



La campagna ha visto i rappresentanti dell´associazione di tutela dei consumatori presenti, per tutta l´estate, in diverse piazze e mercati siciliani. Tra gli strumenti della campagna di informazione sono stati proposti anche un vademecum sul consumo consapevole del tonno, distribuito ai cittadini, e un sondaggio (anche online, sul sito di Federconsumatori Sicilia), elaborati con il prezioso contributo della Professoressa Daniela Mainenti e del gruppo di lavoro YMCA da lei diretto, il cui scopo era quello di raccogliere dati su quanto i siciliani conoscono veramente il tonno che mangiano, la sua provenienza e i metodi di pesca utilizzati.



La campagna è stata un successo, con centinaia di persone raggiunte alle quali è stato distribuito il vademecum e chiesto di rispondere alle domande del sondaggio. Le risposte saranno adesso consegnate al team di ricerca della Professoressa Mainenti, per l´opportuna valutazione scientifica. Una sintesi video della campagna è disponibile sul canale YouTube di Federconsumatori Sicilia all´indirizzo https://youtu.be/PnIKHu6G9K4



"Non possiamo che ringraziare la professoressa Mainenti per la sua collaborazione - dichiara il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa - e tutti i consumatori che si sono avvicinati ai nostri banchetti informativi per saperne di più sul tonno. Queste iniziative - conclude La Rosa - sono l´essenza stessa di Federconsumatori: tutelare i cittadini sia nelle sedi istituzionali, difendendo i loro diritti, sia nelle piazze, facendo informazione sul consumo consapevole".

"La collaborazione con Federconsumatori Sicilia è stata la conferma di una intuizione operativa figlia dei nostri studi che vede nel consumatore il vero padrone del mercato - ha detto la professoressa Daniela Mainenti -. Una sempre maggiore consapevolezza, orientata a scelte responsabili e appropriate, fa bene alla salute, all´ambiente e all´economia ed è sostenibile socialmente. Abbiamo trovato in Federconsumatori Sicilia un partner entusiasta, sensibile al tema ed estremamente affidabile. Grazie alla serietà operativa del presidente Alfio La Rosa e alla scrupolosità e impegno dell´intera organizzazione sono stati raggiunti capillarmente nel territorio regionale numeri considerevoli di consumatori che, grazie allo straordinario successo della campagna, sono stati sensibilizzati e informati."