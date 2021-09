Richiesto lo stato di calamità per il territorio di Erice a seguito dell’incendio del 25 luglio

Inserita in Cronaca il 10/09/2021 da Cinzia Testa Richiesto lo stato di calamità per il territorio di Erice a seguito dell段ncendio del 25 luglio A seguito del devastante incendio dei giorni 25 e 26 luglio 2021 che, alimentato dal forte vento di scirocco, ha sfigurato la montagna di Erice in una superficie di oltre 250 ettari, in particolar modo nelle località San Matteo, Crocifissello, Emiliana e Pizzolungo, lambendo anche le abitazioni, l但mministrazione comunale, con delibera di giunta n.171 del 23/08/2021, ha richiesto alla Regione Siciliana di inserire Erice in una vasta dichiarazione dello stato di calamità naturale riguardante il territorio regionale. La richiesta, che fa seguito alla presentazione di una denuncia-querela fatta il 05/08/2021 al Tribunale di Trapani, è finalizzata al ristoro economico di quanti hanno subito danni dall段ncendio, nonché alla realizzazione delle opere di consolidamento e protezione. L置fficio di Protezione Civile, pertanto, provvederà a stilare un avviso indirizzato ai soggetti che hanno subito ingenti danni.

ォCi è sembrata una scelta giusta e logica sottolineano la sindaca Daniela Toscano e l誕ssessore alla Protezione Civile, Vincenzo Giuseppe Di Marco affinché chi ha subito danni ingenti a causa dell段ncendio possa ottenere il giusto ristoro. Ma non solo, anche per accedere ai finanziamenti per la ricostruzione delle strutture pubbliche danneggiate e per la realizzazione di opere di protezione dai rischi idrogeologici conseguenti ai dissesti derivati dall段ncendio che ha deturpato la nostra montagna. La richiesta pertanto è che vengano intraprese, da parte delle istituzioni competenti ed in maniera particolare dalla Regione Siciliana, le opportune iniziative al fine di stanziare le risorse necessarie da attribuire ai cittadini colpiti dall段ncendioサ.