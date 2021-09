Inserita in Cronaca il 09/09/2021 da Cinzia Testa Trapani, campagna di vaccinazione straordinaria verso nuove date a Cappuccinelli e Fontanelle

L´Amministrazione Comunale della Città di Trapani, dopo il positivo esperimento di qualche giorno fa presso il Rione Sant´Alberto, intende replicare anche in altre zone della città la campagna di vaccinazione straordinaria in collaborazione con l´Asp. In particolar modo, vista l´elevata concentrazione di concittadini positivi al Covid-19 al Rione Cappuccinelli ed al quartiere Fontanelle, il Sindaco Tranchida ha richiesto ufficialmente all´Asp di Trapani di ripetere la positiva esperienza del centro “Nino Via” nelle aree di cui sopra. “Il vaccino è l´unico strumento fondamentale ed imprescindibile per tornare a vivere - dichiara il Sindaco Tranchida -. Dopo l´ottimo riscontro della prima giornata, riteniamo corretto coinvolgere anche parrocchie, scuole, associazioni e comitati di quartiere nell´organizzazione delle nuove date al fine di far confluire il più ampio numero di persone possibili”.