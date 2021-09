Inserita in Sport il 09/09/2021 da Cinzia Testa Il Mazara Calcio comunica che sabato 11 settembre si terrà la presentazione degli sponsor per la stagione sportiva 2021/22 Il Mazara Calcio comunica che sabato 11 settembre si terrà la presentazione degli sponsor per la stagione sportiva 2021/22. L’evento avrà inizio alle ore 18.00 presso l’hotel Casena dei Colli, sito in via Villa Rosato 20/22 a Palermo, dove la squadra è stata ospitata durante il ritiro precampionato, svolto nel capoluogo siciliano.

In anteprima verrà presentato, in esclusiva, il promo “Mazara Calcio e non solo calcio” realizzato dal regista cinematografico Rosario Neri. Le musiche sono curate dalla cantautrice siciliana Laura Mollica, considerata dalla critica nazionale e internazionale l’erede spirituale della grande Rosa Balistreri, e dal maestro Giuseppe Greco.

Troverete tutti i dettagli anche sulla nuova pagina Facebook della società.