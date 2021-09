Inserita in Politica il 08/09/2021 da Direttore Ritorna a Nubia "Rosso Aglio e Bianco Sale": natura, tradizione e gusto alle saline di Trapani e Paceco Ritorna la Rassegna "Rosso Aglio e Bianco Sale". Dopo una sosta forzata, l´11 e il 12 settembre 2021, riprende uno degli eventi più suggestivi del territorio, che valorizza la magia della tradizionale raccolta del sale al tramonto e le produzioni gastronomiche locali.





Tradizione e natura sono al centro della Manifestazione, che ormai da undici anni celebra l´antico mestiere del salinaio e le produzioni tipiche del sale marino e dell´aglio rosso di Nubia. L´evento si svolge nella splendida area della Riserva naturale orientata delle saline di Trapani e Paceco, dove il sale viene raccolto ancora oggi con metodi tradizionali e preziose specie vegetali ed animali affollano le vasche delle saline, insieme a tante altre varietà migratorie e nidificanti.





Nonostante il periodo particolare si è voluto dare continuità al progetto seppur con delle necessarie limitazioni come la prenotazione obbligatoria e l´ingresso con il green pass, nel pieno rispetto delle norme antiCovid-19 e nella tutela della salute dei partecipanti.





Sarà possibile visitare alcuni dei luoghi più interessanti per fauna e flora dell´oasi WWF. Da non perdere la suggestiva raccolta del sale, con i canti dei salinai, che si svolgerà ogni giorno con inizio al tramonto e chiusura in notturna. La celebrazione di un mestiere antico secoli, ma tutt´oggi praticato, che rappresenta un elemento inconfondibile della costa occidentale siciliana, da Trapani a Marsala, patrimonio della cultura locale da preservare e valorizzare.





Nella mattina di sabato 11 si terrà il convegno "Saline di Trapani e Paceco: coniugare ecosostenibilità e sviluppo turistico".



L´iniziativa è organizzata dal Comune di Paceco in collaborazione con l´ente gestore della Riserva Naturale delle Saline di Trapani e Paceco e l´associazione "Trapani Welcome" – Riserva del mare, la Trattoria del Sale.



Per ulteriori informazioni e per prenotare l´ingresso alla manifestazione e alle visite guidate, consultare il sito web: www.rossoaglio.it. Info 340 2427212.