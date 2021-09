Inserita in Politica il 05/09/2021 da Direttore APS FRE Yoga offre 4 mesi gratuiti di attività per tutti L’associazione di promozione sociale Free Yoga, in collaborazione con il centro Essere Yoga e Benessere di Alassio, il riferimento più importante per attività di settore in zona e tra i principali in italia, offrono un’opportunità da non perdere, quattro mesi di yoga gratuito per tutti ! il modo migliore per risvegliare corpo e mente all’insegna del vero benessere.

Lo Yoga è una pratica che coinvolge corpo, mente, respiro, emozioni.



Una bella iniziativa unica in Italia: 120 giorni di yoga gratuito, decine di lezioni settimanali,

lezioni con centinaia di partecipanti, migliaia di persone coinvolte a cui si regala benessere.



L’iniziativa fortemente voluta dalla senior yoga teacher Lucia Ragazzi e già proposta in passato è caratterizzata da attività per adulti, ragazzi, prenatal, baby, terza età, sportivi.

Tanti stili yoga diversi insegnati da professionisti certificati e altamente qualificati.

Da giugno fino a ottobre 2021 sono offerte ogni giorno lezioni yoga gratuite presso il Molo di Alassio Pontile Bestoso, con grande successo di partecipazione e consensi.

Il programma prevede anche lezioni presso altre location (piazza, spiaggia, parco, terrazza panoramica) costruite per essere delle vere e proprie esperienze emozionali di benessere, combinando location suggestive, immersioni nella natura, degustazione di prodotti tipici, pratiche olistiche corpo mente.



Il Molo di Alassio offre una cornice unica per praticare yoga sospesi tra cielo e mare,

immersi nella natura, tra odori colori e suoni rigeneranti ogni mattina dalle ore 8 alle 9.

Tale location è stata inserita tra le prime tre più belle destinazioni in Italia dove poter praticare yoga.

Inoltre grazie ai partner sponsor dell’evento, i partecipanti sono coccolati con un tappetino brandizzato (ReYoga), i Baci di Alassio dolci di cioccolato famosi in tutto il mondo (Pasticceria Pane Burro e Marmellata), bottigliette di acqua (Acqua di Calizzano), salviette con essenze (Acqua di Alassio), e foto ricordo.



Tutte le attività sono svolte nel rispetto delle norme anticovid con distanziamento, pulizia, sanificazione ecc.



L’iniziativa permette ai praticanti della zona e a tutti i turisti, la possibilità di iniziare o approfondire lo studio della disciplina yoga e beneficiare del benessere che ne deriva.



L’iniziativa ovviamente coordinata con Comune di Alassio, Gesco ed associazioni di categoria sotto il marchio Visit Alassio, è un importante servizio gratuito ma di qualità, per i clienti di hotel, strutture ricettive stabilimenti balneari, commercianti, bar ristoranti; è una stupenda vetrina per calamitare l’attenzione sul territorio e per sviluppare turismo benessere wellness wellbeing durante tutto l’anno.



Per informazioni e prenotazioni:



Free Yoga Italia & Essere Yoga e Benessere

338-7397108

info@essereyogaebenessere.com