Inserita in Sport il 03/09/2021 da Cinzia Testa Pallacanestro Trapani, 2B Control Trapani vs Orlandina Basket: 79-76 Parziali: (21-19; 17-17; 20-25; 20-14).

2B Control Trapani: Wiggs 12, Basciano, Tomasini 4, Childs 12, Guaiana 8, Longo, Dancetovic, Mollura 22, Massone 10, Palermo 3, Minore 2, Kovachev ne, Taflaj 6. Allenatore: Daniele Parente.

Orlandina Basket: Diouf 2, Ravì ne, Ellis 6, Gay 11, Bartoli 4, Laganà 13, Poser 2, Klanskis 2, Telesca ne, Vecerina 11, Reggiani 5, Foure 5, King 2. Allenatore: Marco Cardani.

Arbitro: Bruno Licari

Ottimo primo test stagionale per la 2B Control Trapani nel classico derby di precampionato contro l’Orlandina Basket. I granata vincono 3 frazioni su 4 ed il complessivo dice per gli uomini di Parente. Entrambe le squadre, visibilmente appesantite dai carichi di lavoro della preparazione, si sono comunque fronteggiate a viso aperto regalando un ottimo spettacolo al numeroso pubblico trapanese.

1° QUARTO: Il primo canestro della nuova stagione sportiva della Pallacanestro Trapani porta la firma di Giovanni Minore che si presenta con un 2/2 ai liberi. Vecerina pareggia e poi Laganà porta in vantaggio i suoi con uno step back dai 6.75. Canestro da sotto di Poser e break di 7-0 dell’Orlandina che viene prontamente stoppato dalla tripla di capitan Mollura. Dopo i canestri di Laganà e Vecerina (5-11) coach Parente chiama il primo time out. Mollura realizza dalla media prima del botta e risposta da 3 fra Laganà e Wiggs. Childs e Massone segnano i loro primi canestri in granata e Trapani si porta sul +1 a 2’50’’ dalla fine (16-15). La tripla di Massone ed il canestro in contropiede di Guaiana valgono il +6 (21-15). King e Laganà realizzano da sotto: il primo quarto finisce 21-19.

2° QUARTO: Gay si presenta con una tripla. Vecerina colpisce in penetrazione. Palermo piazza una bomba e Wiggs pareggia i conti, ma Reggiani segna da oltre l’arco (5-8 a 6’ dal termine). Splendido alley-up fra King e Reggiani. Botta e risposta fra Childs e King: 7-12 e time out per coach Parente. Childs segna dal post basso ma risponde King. I 4 punti consecutivi di Mollura e l’1/2 ai liberi di Massone valgono la parità a quota 14. Un tiro libero di Tomasini ed il canestro di Taflay portano Trapani a +3 ma Gay pareggia: il secondo quarto termina 17-17.

3° QUARTO: Mollura segna 6 punti ma l’Orlandina si porta in vantaggio grazie a King (6-9). Tripla di Massone e canestro di Poser. Childs segna in allontanamento. Altro canestro di Poser ma Wiggs pareggia in contropiede (13-13). Taflaj fa 4 punti di fila dopo il canestro di Laganà (17-15). Botta e risposta da 3 fra Guaiana e Gay. Laganà, Gay e Bartoli siglano un break di 7-0 che chiude la frazione sul 20-25.

4° QUARTO: Vecerina e Tomasini mettono subito una tripla. Vecerina e Bartoli portano l’Orlandina sul 3-7. Botta e risposta fra Childs e Bartoli prima del time out chiamato da coach Parente. Bartoli mette 2 tiri liberi prima del jump dalla media di Mollura. Altro 2/2 dalla lunetta per Mollura. Dopo un tiro libero di Massone, Wiggs piazza la tripla che vale il 14-11. Childs fa 2/2 dalla lunetta prima del contropiede concluso da Wiggs. Diouf e Poser segnano da sotto (18-14). Sulla sirena Guaiana segna in tap-in: il quarto termina 20-14.