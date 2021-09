Inserita in Sport il 02/09/2021 da Cinzia Testa Fascicolo a Imola per il terzo round de CIGT Sprint Dopo la lunga pausa estiva tornano ad accendersi i motori del Campionato Italiano Gran Turismo sul circuito di Imola che nel fine settimana accoglie il terzo round della serie Sprint. Tra i protagonisti di questo appuntamento ci sarà anche Beppe Fascicolo con il compagno di squadra Nicola Neri, al volante della BMW M4 GT4 del team Ceccato Racing. L’equipaggio nell’ultimo appuntamento di Misano aveva ottenuto un secondo posto e un ritiro. Sul tracciato di Imola Fascicolo e Neri cercheranno di migliorare, desiderosi di ritornare a fare punti importanti per scalare la classifica della classe GT4 Am.



“Non vedevo l’ora di tornare a correre – confessa Fascicolo – la pausa estiva è stata abbastanza lunga e sono stato molto impegnato con il mio lavoro. Giovedì staccherò e inizierò a concentrarmi sul weekend di gara. Non siamo stati completamente a digiuno, infatti, nel mese di luglio abbiamo svolto alcuni test per mettere a punto la vettura. Mi sono comunque preparato fisicamente e sappiamo di avere le potenzialità per poter fare bene. Speriamo in una pista asciutta e il nostro obiettivo è quello di puntare a due vittorie per tornare al comando della classifica”.



Programma. Le attività sul circuito di Imola inizieranno venerdì 3 settembre con le due sessioni di prove libere dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 16.10 alle 17.10. Le qualifiche sono in programma sabato dalle 10.50 alle 11.05 mentre Gara 1, di 50 minuti più un giro, prenderà il via alle 18.00. Gara 2 di disputa domenica con partenza alle 15.00.



Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su ACISPORT TV (SKY 228) e in differita su RAISPORT (Gara-1 sabato alle ore 20.00, Gara-2 domenica alle ore 22.00), oltre in streaming sul sito del campionatowww.acisport.it/CIGT, sulla pagina Facebook www.facebook.com/CIGranTurismo.