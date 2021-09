Inserita in Cronaca il 31/08/2021 da Cinzia Testa Il Conservatorio Scontrino e la sua Scuola di Clavicembalo alla Settimana Internazionale di Musica Antica di Erice Il Conservatorio "Antonio Scontrino" prende parte alla ripresa della Settimana Internazionale di Musica Antica di Erice con i clavicembalisti Claudio Astronio e Giacomo Romano, che gli Amici della Musica di Trapani hanno voluto protagonisti dei concerti del 3 e del 6 settembre, presso la Chiesa di San Martino alle ore 21. A pochi giorni di distanza maestro e allievo offriranno due preziose panoramiche, una intitolata "Trivium: il linguaggio, la retorica, il virtuosismo", l´altra dedicata al raffinato clavicembalismo del Grand Siècle di Luigi XIV e al descrittivismo più brillante dei primi decenni del Settecento, quando dalla corte di Versailles si passa al concerto pubblico parigino. La storica Associazione, riprendendo con ensemble e musicisti di varia provenienza una manifestazione di eccezionale interesse come la Settimana di Erice, darà allo stesso tempo modo di apprezzare l´eccellenza del territorio rappresentata dalla Scuola di Clavicembalo del Conservatorio di Trapani, oggi diretto da Elisa Cordova. Docente di Clavicembalo e tastiere storiche e musicista apprezzato a livello internazionale anche quale direttore di ensemble barocchi, il veronese Claudio Astronio eseguirà musiche di tre giganti del Barocco: François Couperin ("il linguaggio"), Johann Sebastian Bach ("la retorica"), Georg Friedrich Händel ("il virtuosismo"). Il suo talentuoso allievo Giacomo Romano, ventiduenne trapanese reduce da un´importante esperienza Erasmus al Conservatoire Royal di Bruxelles, con diverse esibizioni anche al Parlamento belga, suonerà i suoi autori preferiti - Jean-Henry D’Anglebert (1629-1691), Louis Couperin (1626-1661), François Couperin (1668-1733) e Joseph-Nicolas-Pancrace Royer (1703-1755) - all´interno del repertorio che lo ha fatto apprezzare in prestigiose competizioni quali il Concorso Internazionale Wanda Landowska di Ruvo di Puglia, dove prima dello scoppio della pandemia si è aggiudicato il primo premio e un clavicembalo della ditta Ciocca.

COSTO DEL BIGLIETTO Intero € 7,00 Ridotto € 5,00 (studenti fino a 24 anni) ERICECARD Intero € 5,00 Ridotto € 3,00 (studenti fino a 24 anni)

MODALITÀ D’ACQUSTO • On line su www.amicidellamusicatrapani.it (American Expess, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, Paypal) • Prenotazione con acquisto al botteghino entro mezzora prima dell’inizio della manifestazione PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Inviare un messaggio su WHATSAPP al +39 3494764193 Per la partecipazione all’evento è previsto l’obbligo del Green Pass