Lo sappiamo bene è lo dicono da sempre anche i maggiori esperti: ridere fa bene. E non solo, essere di buon umore ci consente di affrontare al meglio le giornate, relazionarci con le persone in maniera positiva ed è estremamente contagioso. Ecco perché abbiamo creato una nuova rubrica dedicata al buon umore: "Ridiamoci Sopra..."





Vignetta: La nuova Strategia Americana… Raid con Droni in Afghanistan con determinazione e coraggio…!