Inserita in Politica il 30/08/2021 da Cinzia Testa Martedì 31 agosto conferenza stampa del Comitato dei Giuristi Siciliani Capo d’Orlando (Me) – Si terrà il 31 agosto 2021, alle ore 11:30, a Villa Piccolo a Capo d’Orlando (Me), in c.da Vina una conferenza stampa nella quale alcuni componenti del Comitato dei Giuristi Siciliani illustreranno un disegno di Legge Costituzionale riguardante una nuova forma di accesso alla Corte Costituzionale, durante lo stato di emergenza nazionale.

Il Comitato dei Giuristi Siciliani non assume una posizione di merito e men che meno intende supportare posizioni politiche, ma intende lanciare con forza il dibattito sui limiti dell´intervento normativo durante uno stato di emergenza, che la nostra Costituzione non ha previsto e nel quale il bilanciamento tra i vari diritti e tra questi e i doveri di solidarietà è rimesso a misure normative, che spesso rivelano immediatamente i loro limiti.

Tra i vari legittimati ad agire in via diretta davanti alla Corte Costituzionale, il Disegno di Legge Costituzionale include, per la prima volta, anche un certo numero di cittadini.

In Spagna, Germania, Svizzera, Belgio e in molti altri Paesi la Costituzione prevede l’accesso diretto dei cittadini al giudizio costituzionale, per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali.

In Italia, fino ad ora, ciò non è consentito!

In allegato alla presente, si invia il testo del DDLC e la relativa relazione, che saranno consegnati ai parlamentari (deputati e senatori) eletti in Sicilia, affinché si facciano carico di animare il dibattito parlamentare.



