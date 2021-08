Inserita in Cronaca il 27/08/2021 da Cinzia Testa Al Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie la cittadinanza onoraria del Comune di Monreale: la cerimonia domenica 5 settembre Sua Altezza Reale il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro, si appresta a diventare cittadino onorario di Monreale.

​La cerimonia si terrà domenica 4 settembre alle 12:30, presso la sede del Comune, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono.

​Già nel maggio scorso la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, sorella del Principe, era stata nominata cittadina onoraria del borgo normanno in provincia di Palermo.

​Una testimonianza del forte legame di solidarietà e amicizia di tradizione familiare, coltivato nel tempo dai due Principi con la comunità locale, destinataria di azioni benefiche e gesti di grande generosità da parte di entrambi, attraverso gli interventi diretti sul territorio e la ferrea organizzazione del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

​La consegna della cittadinanza al Principe, Capo della Real Casa, sarà preceduta da alcuni momenti molto significativi.

​La giornata si aprirà infatti con la donazione di generi di prima necessità alla missione "Speranza e Carità" di fratel Biagio Conte.

​Dopo l´incontro con Sua Eccellenza l´ Arcivescovo di Monreale Monsignore Michele Pennisi presso l´Episcopio, il Principe si recherà presso la sede dell´amministrazione comunale per consegnare un montascale, prezioso dono ad anziani, disabili e soggetti con ridotta capacità motoria.

​A darne notizia è Antonio di Janni, delegato vicario di Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.