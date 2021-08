Inserita in Cultura il 26/08/2021 da Cinzia Testa Erice protagonista e scenografia al tempo stesso; musica, conversazioni, spettacoli itineranti anche nei prossimi giorni L´estate 2021 di Erice continua con il cartellone di eventi e appuntamenti costruito dal Comune di Erice all´insegna della cultura e dello svago di qualità.

Una pluralità di soggetti tra fondazioni e istituzioni culturali, associazioni, singoli artisti, soggetti privati, riuniti in una Rete di creatività e collaborazione irrobustita dalla volontà di lavorare insieme per offrire una proposta di eventi variegata, per interessi e gusti diversi.

Giovedì 26 agosto, alle ore 16.30, sarà inaugurato il busto bronzeo di Giuseppe Pagoto (Erice 1875-Palermo 1971), educatore, storico e letterato ericino. Saranno presenti alla cerimonia il sindaco di Erice Daniela Toscano, l´assessore al Turismo Rossella Cosentino, il Dirigente del Settore Cultura

La scultura, realizzata con magistrale capacità artistica dal prof. Benvenuto Cafiero, è stata collocata dietro la panchina dove abitualmente il prof. Pagoto, in tarda età, amava sostare e riposarsi guardando lo splendido panorama che gli appariva di fronte costituito da una rigogliosa campagna a valle per giungere fino al mare dove, a sinistra, si erge Monte Cofano.

Alle ore 17.30, nella sala conferenze del Palazzo Sales, Angela Amico dialogherà su "Il culto di Astarte Ericina a Cagliari. Legami tra la Sardegna e la Sicilia occidentale". L´iniziativa è del Gruppo Archeologico Erykinon.

Alle ore 22.00, negli spazi dei campi da tennis ad Erice, l´Associazione Emporio Musica con la Surraid Tributo Pink Floyd farà rivivere alcuni dei maggiori successi del noto e apprezzatissimo gruppo rock britannico.

Venerdì 27 agosto, alle ore 21.00, negli spazi del Cortile di Palazzo Sales, ad Erice, dopo il successo di pubblico e i consensi riscossi, la rassegna musicale estiva degli Amici della Musica di Trapani, inserita nel calendario di Ericestate 2021 continua con il concerto "Suoni Mediterranei". Theresia Bothe, alla voce e Yvonne Zehner, alla chitarra.

Il concerto è organizzato in collaborazione con il Rotary Club Trapani- Erice che, per l´occasione, attiverà una raccolta fondi per il progetto di grande rilievo "End Polio Now" per l´eradicazione della polio nel mondo. Biglietti e programma del concerto al link: https://www.amicidellamusicatrapani.it/dettaglio-evento.php?id=193.





Da sabato 28 a domenica 29 agosto adulti e bambini verranno trascinati in spettacoli itineranti nel centro storico di Erice che daranno spazio all´immaginazione con la Compagnia Teatro Atlante di Palermo.

Il programma completo è consultabile sui siti www.comune.erice.tp.it e sulla pagina Facebook del Comune di Erice.

Per la partecipazione agli eventi è previsto l´obbligo del Green Pass.

Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105, art. 3, comma 1, lett. b), dal giorno 06/08/2021, l´accesso a tutti gli eventi sarà consentito solo alle persone in possesso di: Green Pass attestante l´avvenuta vaccinazione o certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 o certificazione attestante l´effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-COV-2 effettuato da non oltre 48h. L´ingresso è contingentato, fino ad esaurimento dei posti a disposizione, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.