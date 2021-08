Inserita in Cultura il 25/08/2021 da Cinzia Testa Isnello, Giornata di studi in memoria di Totuccio Grisanti Il Comune di Isnello, in collaborazione e con il patrocinio del GAL Hassin - Centro Internazionale per le Scienze Astronomiche e della Diocesi di Cefalù, e con il patrocinio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana, la Città Metropolitana di Palermo, il Comune di Cefalù, il Comune di Castelbuono, BCsicilia, e il Liceo Scientifico di Castelbuono, organizza la ‘Giornata di Studi in Memoria di Totuccio Grisanti’.

Le sessioni si terranno sabato 28 agosto a Isnello. Presso la chiesa della SS. Annunziata avranno luogo le sessioni mattutine a partire dalle ore 9,30. Le sessioni pomeridiane si svolgeranno presso il GAL Hassin a partire dalle ore 17. Alle ore 21.15, presso lo stesso GAL Hassin, andrà in scena il Galà musicale cui seguirà l’Osservazione del Cielo.

La Giornata di Studi intende ricordare il Prof. Grisanti, teologo e profondo conoscitore del territorio madonita, scomparso il 30 agosto u.s. L´obiettivo della Giornata è quello di far incontrare quei temi (Teologia, Musica, Storia dell’arte) che Totuccio Grisanti ha preso in esame nel corso della sua vita da studioso. A tal fine sono stati invitati a partecipare relatori di primo piano nelle diverse discipline provenienti da diversi Istituti e Università italiane: Prof.ssa Clara Aiosa, Prof.ssa Maria Antonietta Spinosa, Fra Salvatore Vacca, Don Domenico Messina, Don Pietro Piraino, Maestro Diego Cannizzaro, Prof.ssa Maria Andaloro, Dott. Ruggero Longo, Dott. Alfonso Lo Cascio, e Dott.ssa Sabrina Masiero.

La Giornata di Studi si concluderà con un Galà musicale in cui si esibiranno: B. Di Gesaro, A. Macellaro La Franca, N. Fiorino, G. Grisanti, C. Sottile. L’Osservazione del Cielo conclusiva sarà curata dalla Dott.ssa L. Ziino.

