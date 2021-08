Inserita in Cronaca il 25/08/2021 da Cinzia Testa Trapani, occupavano abusivamente i Campetti di Viale Marche, denunciati Stamani la Polizia Locale di Trapani è intervenuta presso i campetti di Viale Marche per lo sgombero di una famiglia che occupava abusivamente i locali comunali, peraltro inagibili, insieme a due cani. L´operazione è stata svolta congiuntamente con i Servizi Sociali del Comune di Trapani, la Protezione Civile ed Energetikambiente intervenuta per bonificare l´area. Due soggetti sono stati denunciati, uno dei quali già noto alla Polizia Locale per fenomeni legati al randagismo.