Inserita in Sport il 24/08/2021 da Cinzia Testa La Sigel Marsala in vista del prossimo torneo di serie A comincia a sudare Vacanze terminate anche per la carovana lilybetana. Tanta è l´emozione e l´adrenalina tra i dirigenti che vedono sensibilmente avvicinarsi a tagliare il traguardo della quinta partecipazione consecutiva nella spietata competizione quale è la seconda serie nazionale. É la mattina dell´inizio dei lavori per il rinnovato staff tecnico e per gli elementi che compongono il roster azzurro. La preparazione atletica che verrà svolta per tutta la durata della preseason interamente in loco scatterà agli ordini del nuovo head-coach Delmati (oggi è il compleanno del tecnico milanese, auguri, ndc) pressocchè a ranghi completi con una seduta di allenamento con palla. Nel pomeriggio, il passaggio alla sala pesi quando il gruppo sarà finalmente al completo e anche l´ultima giovane raggiungerà staff e le altre compagne per approcciarsi agli allenamenti. Nella sessione pomeridiana, un gruppo sosterrà una sessione di pesi, l´altro test fisioterapici con lo staff sanitario della Prima Squadra. Nei giorni avvenire l´allenamento, fondamentalmente, verterà innegabilmente sulla tecnica individuale e sulla fisicità. Grande sarà l´alternanza di palla, sala-pesi, piscina e sabbia per ravvivare i tempi di reazione al gioco nei confronti dei carichi di lavoro, con il fine di irrobustire il tessuto muscolare delle atlete, nonostante il viceallenatore Marco Lionetti si sia da subito attivato per ciascuna delle undici azzurre a consegnare loro le tabelle di lavoro personalizzate con le quali hanno trascorso tutta questa estate. Da portare, infine, a conoscenza come l´atleta straniera, (nel caso specifico, la pallavolista degli States Akuabata Okenwa) al contrario di quanto occorso negli ultimi anni, è stata messa nelle condizioni di rispondere alla convocazione a partire dal primo giorno di lavoro e affidata immediatamente alle dipendenze dello staff tecnico e non come accadeva in passato a ridosso della fine del precampionato.

La Società comunica che nelle prossime settimane verrà stilato un primissimo calendario di test amichevoli o allenamenti congiunti con luogo, date e nomi delle contendenti.