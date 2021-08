Inserita in Cronaca il 17/08/2021 da Cinzia Testa Mazara del Vallo, Esperienza d’aiuto al prossimo, 16 scout di Catania presso la fondazione “San Vito Onlus” Due giorni per “vivere” un’esperienza tra le attività della Fondazione San Vito Onlus. È quella che hanno vissuto 16 ragazzi scout del Clan “Catania 9” che hanno prestato il loro servizio all’interno della Fondazione, presso la sede di via Casa Santa a Mazara del Vallo. I giovani, con un’età compresa tra 16 e 20 anni, guidati da Annalisa Nicolosi e Viviana Pace, hanno sgranato l’origano raccolto nel fondo confiscato alla mafia in contrada Pileri a Castelvetrano; poi hanno aiutato i volontari a consegnare i pacchi spesa alle famiglie indigenti e nella mensa “Rosario Livatino” a preparare i pasti poi consegnati a pranzo. Per il clan catanese è stata la prima “Route” estiva dopo il periodo di pandemia. «Non eravamo mai venuti in Sicilia Occidentale – ha spiegato Annalisa Nicolosi – e portiamo con noi quest’esperienza straordinaria vissuta qui nell’aiutare il prossimo. I giovani durante la Route utilizzano al minimo i telefoni cellulari e si dedicano alle attività d’aiuto al prossimo e ai momenti di riflessione e socializzazione. In Fondazione i 16 giovani hanno avuto la possibilità di incontrare il Presidente Vito Puccio e di conoscere, tramite le sue parole, tutte le attività che la Fondazione e Caritas diocesana svolgono in tutto il territorio diocesano.