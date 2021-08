Inserita in Cultura il 17/08/2021 da Cinzia Testa Mercoledì 18 agosto a Partanna "Ciuri... e Letture" con Maristella Panepinto che presenta il libro "La chiamavano Maternità" Secondo appuntamento della Rassegna “Ciuri… e Letture”, mercoledì 18 agosto, con inizio alle ore 18.30, a Partanna, nel Chiostro dell’ex Monastero delle Benedettine, organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’, con il patrocinio del Comune di Partanna, nell’ambito del cartellone di “Letture nel Chiostro”.

Ospite dell’incontro sarà la giornalista Maristella Panepinto, autrice del libro “La chiamavano Maternità” (Navarra Editore), scritto a quattro mani con Laura Ruoppolo, storica dell’arte, con cui è ideatrice della testata giornalistica su maternità, tendenze, viaggi, recensioni e racconti per essere al passo con i tempi, “A tutta Mamma”, e del Premio ‘A Tutta Donna’.

Il libro, con la prefazione di Simonetta Agnello Hornby, parla con autenticità, dolcezza e ironia della maternità, sfuggendo agli stereotipi melensi e venendo a patti con l´inevitabile somma di sentimenti, che a volte non si allineano tra loro, che ogni madre affronta. Un libro per mamme che non pretendono di essere perfette, ma che accettano con serenità la propria umanissima e fisiologica imperfezione: perché, per le autrici, se c´è una certezza nella maternità, è proprio l´imperfezione, che rende unica ciascuna madre. Si parlerà di maternità, dell’essere mamme oggi, tra speranze, desideri, felicità, ma anche dubbi, incertezze e momenti di crisi. E si parlerà di figli, di padri, di nonni, di famiglia, così come nel libro, con schiettezza e il sorriso sulle labbra.

Alla manifestazione interverranno il sindaco, Nicolò Catania, e l’assessore alla Cultura, Noemi Maggio.

L´ingresso è libero e contingentato, nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti e di distanziamento sociale.