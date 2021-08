Inserita in Cronaca il 13/08/2021 da Cinzia Testa Trapani, allarme contagi COVID 19 - Ferragosto 2021: ulteriori misure sulle regole di distanziamento e contenimento situazioni di degrado urbano Il Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, anche sulla scorta della conferenza dei Sindaci - Asp di ieri mattina circa la preoccupante crescita della curva contagi COVID, con propria ordinanza, ha disposto il potenziamento dei controlli sulle spiagge libere del Comune di Trapani al fine di scongiurare assembramenti e, contestualmente, l’interdizione dell’accesso alle stesse nelle giornate del 13, 14 e 15 Agosto 2021 dalle ore 21:00 alle ore 06:00 del giorno seguente.



Inoltre, senza soluzione di continuità e dunque non nelle sole date di cui sopra, è vietato a tutti gli esercizi pubblici commerciali e artigianali di organizzare intrattenimenti e spettacoli musicali, anche con l’ausilio di mezzi tecnici e/o elettronici, fuori dai locali o dalle aree di suolo pubblico concesse dall’Amministrazione Comunale che possano determinare assembramenti diversamente dagli utenti seduti ai tavoli nel rispetto delle misure anti Covid. Resta consentito il classico sottofondo musicale che non arrechi disturbi e criticità organizzative/gestionali.



Infine, anche in questo caso senza soluzione di continuità, è vietata in tutto il territorio comunale la consumazione di bevande nelle aree pubbliche o aperte al pubblico in contenitori di vetro o in lattina.