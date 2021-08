Inserita in Sport il 13/08/2021 da Cinzia Testa Trapani, la giovane atleta Aurora Buscaino ricevuta a Palazzo D´Alì Ieri mattina, l´atleta Aurora Buscaino è stata ricevuta a Palazzo d´Alì dal Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e dall´Assessore Dario Safina. La giovanissima trapanese, già atleta del Circolo Tennis Trapani ed oggi tesserata con il Circolo Tennis Canottieri, è stata convocata dalla Federazione per i campionati mondiali juniores di Padel che si terranno in Messico dal 20 al 26 settembre. Insieme a lei, era presente anche il Presidente del C. T. Canottieri Ezio Ricevuto. In bocca al lupo Aurora!