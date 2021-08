Inserita in Sport il 12/08/2021 da Cinzia Testa La Pallacanestro Trapani ha predisposto lo staff medico-sanitario per la stagione 2021/22 La Pallacanestro Trapani comunica di aver predisposto lo staff medico-sanitario per la stagione 2021/22 che vede le storiche riconferme nella sua composizione.



Al quinto anno consecutivo con la società del presidente Basciano, è ormai più che rodata la presenza di Rino Barbiera, fisioterapista ed osteopata, che ricoprirà il ruolo di responsabile dell’area sanitaria.



Rimane saldamente al suo posto il dottor Salvatore De Caro, medico sociale da sempre presente con la Pallacanestro Trapani nell’era Basciano.



Continuerà a collaborare con la società granata anche il dottor Marco Russo, medico specialista in ortopedia e traumatologia che vanta numerose esperienze nel mondo sportivo.



Dopo l’esperienza della passata stagione anche il fisioterapista dottor Gaspare Schembre è stato riconfermato.



La Pallacanestro Trapani, intanto, debutterà nel campionato di Serie A2 Old Wild West domenica 3 ottobre contro la Pallacanestro Biella. Domani alle 15 verrà reso noto l’intero calendario. Nel frattempo la società trapanese si prepara alla nuova stagione sportiva: la nona di fila in serie A2. Venerdì 13 agosto, infatti, i giocatori granata si sottoporranno alle rituali visite mediche di inizio stagione.