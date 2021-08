Inserita in Tempo libero il 12/08/2021 da Cinzia Testa Continua la Rassegna “Valderice a Teatro” a firma Oddo Management e Teatro Ariston con Roberto Lipari in NON CE N’E’ COMICO Venerdì 13 agosto ore 21:45

Teatro On. NINO CROCE_ Valderice- Trapani



Il quarto appuntamento della Rassegna VALDERICE A TEATRO previsto per venerdì 13 agosto alle ore 21,45 presso il Teatro On NINO CROCE vede come protagonista ROBERTO LIPARI.



L’artista palermitano, dopo le esperienze televisive (Eccezionale Veramente su La7, Colorado Italia Uno e Striscia Canale 5) e quelle cinematografiche (autore, sceneggiatore e protagonista del Film Tuttapposto con Luca Zingaretti), è in tour con lo spettacolo “Non ce n’è comico”, e arriva anche a Valderice grazie all´organizzazione della Oddo Management e del Teatro Ariston di Trapani. Battute esilaranti, gags, poesia, satira, segneranno durante la serata di venerdì un percorso di riflessione, non solo sul momento che stiamo vivendo, ma anche sui paradossi di una nazione e di una regione ricca di spunti comici. “Non ce n’è comico!” è l’affermazione che spesso sentiamo quando si parla di temi importanti. La storia invece ci ha insegnato che sorridere è l’arma più potente per ricominciare a guardare al futuro.



I biglietti sono in vendita su www.liveticket.it. Per agevolare la sistemazione in Teatro si prega di presentarsi all´ingresso con biglietto e Green pass in mano, pronti per il controllo, anche avendo fatto il tampone o la prima dose ( green pass digitale o cartaceo stampato, non foglio di certificato vaccinale)



Per info e prenotazioni al 342 0330263. Contatto whatsapp : 379 263 4491 Facebook : Valderice a Teatro Instagram : @valderice.a.teatro